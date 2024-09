Conference USA



***Louisiana Tech (1-0) at NC State (1-1)***

- 11 AM

- ACC Network

- NC State -21.5

- O/U 51.5

- ESPN FPI NC State 80.2 percent chance to win



***FIU (1-1) at FAU (0-2)***

- 5 PM

- ESPN Plus

- FAU -5.5

- O/U 43.5

- FAU 54.2 pct



***UTEP (0-2) at Liberty (2-0)***

- 5 PM

- ESPN Plus

- Liberty -23.5

- O/U 57.5

- Liberty 82.7



***JSU (0-2) At Eastern Michigan (1-1)***

- 6 PM

- ESPN Plus

- EMU -2

- O/U 52.5

- EMU 68.6 pct chance to win



***Kennesaw State (0-2) at San Jose State (2-0)***

- 6 PM

- Tru TV

- SJSU -19

- O/U 43.5

- SJSU 91.8 pct chance to win



***WKU (1-1) at MTSU (1-1)***

- 6 PM

- ESPN Plus

- WKU -7.5

- O/U 54.5

- WKU 50.8 percent chance to win



***Hawaii (1-1) at SHSU (1-1)***

- 6 PM

- ESPN Plus

- SHSU -4.5

- O/U 50.5

- SHSU 71.9 percent chance to win



***NMSU (1-1) at Fresno State (1-1)***

- 9:30 PM

- Tru TV

- Fresno -20

- O/U 48.5

- Fresno 86.2 percent chance to win